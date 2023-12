Nauheim.

Nauheim (ots) - Am Mittwoch (06.12.23) ereignete sich, gegen 12:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Thomas-Philipps-Marktes eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher meldete den Unfall am Folgetag nach. Zum Pkw der Geschädigten konnte er nur sagen, dass es sich um einen goldfarbenen Opel Corsa oder Astra neueren Baujahrs gehandelt hat. Der Pkw hatte ein schwarzes Dach und getönte Scheiben. Vom Kennzeichen ist nur die WI-Kennung bekannt. Zum Unfallzeitpunkt war das Fahrzeug im Bereich des Eingangs geparkt. Der gesuchte Pkw müsste an der linken Seite einen Streifschaden aufweisen. Gefahren wurde der Pkw von einer weiblichen Person mit schulterlangen blonden Haaren.

Die Geschädigte oder sonstige Hinweisgeber, können sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152-1750 melden.