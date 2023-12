Am 26.12.2023 gegen 23:30 Uhr ereignete sich in der Gottfried-Keller-Straße Höhe Haus-Nr. 1, Kelsterbach in Fahrtrichtung südliche Ringstraße eine Verkehrsunfallflucht.

Kelsterbach (ots) - Der Unfallverursacher prallte gegen das ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkte Fahrzeug (blauer Mazda 2) der Geschädigten. Diese konnte nach dem Zusammenstoß einen roten Kleinwagen beobachten, der sich von der Unfallstelle in Richtung südliche Ringstraße entfernte. Das Fahrzeug des Verursachers müsste im Frontbereich deutliche Beschädigungen aufweisen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0 zu melden.