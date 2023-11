-- Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und des Polizeipräsidiums Mittelhessen Nach einem Überfall dieses Jahr in Mittelhessen führten umfangreiche Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu einem 27-jährigen dringend Tatverdächtigen.

Gießen (ots) - Polizeikräfte nahmen den rumänischen Staatsbürger Mitte November fest. Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit davon aus, dass der Festgenommene für weitere Taten in Bayern und Baden-Württemberg sowie im deutschsprachigen Ausland verantwortlich ist.



Täter und Opfer kamen über die Online-Dating-Plattform "HUNQZ" bzw. "Romeo" für Homosexuelle in Kontakt. Die verabredeten Treffen in den Wohnungen der Opfer nutzte der 27-Jährige, um diese auszurauben.



Aufwendige Auswertungen von Mobilfunkdaten führten die Ermittler letztlich zu dem in Rumänien lebenden 27-Jährigen. DNA-Spuren von dem mittelhessischen Tatort und einem Tatort in Tübingen sowie einem Überfall in der Schweiz werden dem dringend Tatverdächtigen zugeordnet. Bei seiner Festnahme in Frankfurt am Main stellten die Ermittler zudem Beute aus einem Überfall im Raum Würzburg sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 27-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der gegen diesen Untersuchungshaft anordnete.



Inwieweit der 27-Jährige für weitere Taten in der Bundesrepublik sowie im deutschsprachigen Ausland verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Staatsanwaltschaft und Polizei schließen nicht aus, dass weitere Opfer von Überfällen, nach Treffen über die Online-Dating-Plattformen "HUNQZ" bzw. "Romeo" für Homosexuelle, diese bisher nicht bei der Polizei angezeigt haben. Die Ermittlungsbehörden bitten mögliche Opfer, sich dringend an die für ihren Wohnort zuständige Polizei zu wenden.



Dr. Heiko Heppe, Staatsanwalt



Guido Rehr, Polizeipressesprecher