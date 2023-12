Seit heute Mittag (1. Dezember 2023, 12.30 Uhr) wird der 82-jährige Giuseppe VERAGO vermisst.

Gießen (ots) - Letztmalig gesehen wurde er im Karstadt-Parkhaus in der Gießener Innenstadt.

Der VM wird beschrieben: ca 176 cm, schlanke Statur, graue Wollmütze, blaue Daunenjacke, dkl. graue Hose, braune Sportschuhe, führt einen Rollator mit.

Hr Verago ist orientierungslos und benötigt dringend Hilfe.

Wer Herrn Verago gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Telefonnummer (0641) 7006-2555 oder an jede andere Polizeidienststelle.