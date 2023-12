Seit Samstag, 16.

Gießen (ots) - Dezember 2023, 00:00 Uhr wird der 84-jährige Adolf Kronhöfer aus Lich-Bettenhausen vermisst.

Er stieg gegen 00:00 Uhr an seiner Wohnanschrift in Lich-Bettenhausen aus einem Taxi und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Herr Kronhöfer ist örtlich desorientiert. Er ist ca. 170-172 cm groß, und von kräftiger Statur. Zuletzt trug er eine schwarze Jogginghose, ein weiss-blau kariertes Hemd und eine blaue Fleecejacke.

Der Vermisste läuft normalerweise mit Krücken und ist nicht gut zu Fuß.

Beim Antreffen oder bei Vorliegen von Hinweisen bitten wir, die Polizei in Gießen unter Telefon 0641/7006-2555 oder jede andere Polizeistation zu informieren.