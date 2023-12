Bad-Vilbel: Vermisst wird die 87-jährige Ottilie Steinke aus Bad Vilbel / Heilsberg.

Gießen (ots) - Sie ist 1,60 m groß, schmale Statur, rote Fleecejacke, dunkle Hose. Sie ist orientierungslos und benötigt dringend Hilfe.



Hinweise bitte an die nächste Polizeidienstelle oder an die zuständige Polizeistation in Bad Vilbel, Tel.: 06101-54600.



C. Fritz (Polizeiführer vom Dienst)