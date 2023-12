A5/Pohlheim: Autobahnpolizei zieht Weinliebhaber aus dem Verkehr

Gießen (ots) - Am Samstag (09.12.2023) informierte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Autobahnpolizei über ein verdächtiges Fahrzeug auf der A 5 in Richtung Kassel.

Der Kleinbus schien überladen, die Anhängerkupplung schliff teilweise über den Asphalt.



Beamte der Polizeiautobahnstation Butzbach stoppten den Transporter daraufhin auf dem Rastplatz Limes (Landkreis Gießen).



Bei der folgenden Kontrolle zeigte sich schnell der Grund der schleifenden Anhängerkupplung: Das Fahrzeug war um mehr als 80 Prozent überladen.



Sprichwörtlich bis unter die Decke hatten der 29-jährige Fahrer und sein Mitfahrer Kartons voller Wein gestapelt. Die Ladung war zudem völlig ungesichert.



Die über 1.800 Flaschen machten rund 1650 Kilogramm Beladung aus, das erlaubte Gesamtgewicht war somit deutlich überschritten.



Da der Fahrer im Ausland wohnhaft ist, musste er noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe entrichten. Zudem durfte er erst weiterfahren, nachdem Teile der Ladung ordnungsgemäß in ein weiteres Fahrzeug umgeladen wurden.



Pierre Gath



Pressesprecher