Linden: Einbruch in Imbiss

Gießen (ots) - Zwischen Donnerstagabend (14.12.2023), 21.30 Uhr und Freitagmorgen, 10 Uhr, machten sich Einbrecher an einem Imbiss in Großen-Linden zu schaffen.

Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Innenräumen, in dem sie ein Fenster einschlugen.

Sie durchsuchten den Verkaufsraum und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten sie unerkannt.



Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat am Imbiss in der Leihgesterner Straße etwas Verdächtiges bemerkt?



Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.



Linden: Versuchter Einbruch in Pizzeria



Heute Morgen gegen 06.15 Uhr versuchte ein Unbekannter in eine Pizzeria im Stadtzentrum einzubrechen. Dazu schlug er eine Scheibe der Gaststätte ein. Er gelangte jedoch nicht in die Räumlichkeiten in der Konrad-Adenauer-Straße, brach seinen Versuch ab und flüchtete unerkannt.



Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.



Linden: Rucksack geklaut



Fünf Minuten reichten einem Unbekannten, um den Rucksack einer Frau in der Konrad-Adenauer-Straße zu klauen.

Der Dieb nutze die Gelegenheit am Donnerstag (14.12.2023) in Leihgestern, den gegen 16.30 Uhr kurz abgelegten, braunen Rucksack mitzunehmen. Darin befand sich u.a. Bargeld. Der Dieb entfernte sich unbemerkt vom Stadtzentrum. Die Tat geschah gegenüber einem Kindergarten.

Vermutlich hat eine namentlich nicht bekannte Zeugin den Dieb gesehen. Sie sprach kurz mit der Bestohlenen, diese konnte aber mangels Deutschkenntnissen nicht verstehen, was die Zeugin genau sagte.



Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin, die etwa 55 Jahre alt ist, kurze schwarze Haare hatte, eine weiße Jacke trug und mit einem rotbraunen Hund unterwegs war, sich bei der Polizei zu melden.



Auch werden weitere Zeugen gesucht: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des braunen Rucksacks geben?



Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.



Gießen: Zigarettenautomat aufgeschweißt



In Lützellinden erbeutete ein Unbekannter am Donnerstag (14.12.2023) Bargeld und Zigaretten aus einem Zigarettenautomaten.

Dazu nutze er nach derzeitigen Erkenntnissen ein Schweißgerät. Die Tat wurde gegen 18.50 Uhr bemerkt, wann genau der Unbekannte in der Sportplatzstraße zuschlug, ist bislang unklar.



Die Polizei sucht Zeugen: Wem ist am Zigarettenautomat in der Sportplatzstraße etwas Verdächtiges aufgefallen?



Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555 entgegen.



Unfallfluchten:



Linden: Auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Tannenweg kam es zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß, vermutlich beim Parkvorgang, am Donnerstag (14.12.2023) gegen einen geparkten Mercedes.

Die silberne C-Klasse stand dort zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr.

Der Verursacher fuhr im Anschluss einfach davon, ohne sich um den Schaden von ca. 1.500 Euro zu kümmern.



Hinweise erbitten die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.



Langgöns: Innerhalb von nur zehn Minuten fuhr ein Unbekannter einen Außenspiegel in der Obergasse ab.

Der graue Volvo stand am Donnerstagmorgen (14.12.2023) zwischen 09.05 Uhr und 09.15 Uhr am Fahrbahnrand geparkt.

Der unbekannte Verursacher fuhr im Anschluss unerlaubt vom Unfallort davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.



Hinweise erbitten die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.



Grünberg/L3125: Am Mittwoch (13.12.2023) fuhr ein Mercedes-Fahrer aus Richtung Stangenrod kommend in Richtung Grünberg. Gegen 17.15 Uhr kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen und fuhr gegen den Außenspiegel des Vitos.

Der Unfallgegner hielt jedoch nicht an und fuhr einfach in Richtung Stangenrod davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.



Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Grünberg bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06401-91430.



Pierre Gath



Pressesprecher