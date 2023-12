Pohlheim: Einbruch in Tankstelle In Watzenborn-Steinberg schlugen Einbrecher am frühen Dienstag (12.12.2023) zu.

Gießen (ots) - Sie brachen gegen 03.00 Uhr mit brachialer Gewalt in eine Tankstelle in der Wilhelmstraße ein.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge schlugen mindestens zwei Unbekannte die Eingangstür aus Glas ein und gelangten so in den Verkaufsraum.

Dort klauten sie Zigaretten aus den Regalen und flüchteten anschließend zunächst zu Fuß in Richtung der Tulpenstraße.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sind im Vorfeld Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tankstelle in der Wilhelmstraße aufgefallen?



Zeugen richten Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641 7006-6555.



Gießen: Widerstand geleistet



Mit ausgestrecktem Mittelfinger machte eine 39-Jährige im Asterweg auf sich aufmerksam. Die beleidigende Geste zeigte sie am Dienstag (12.12.2023) einem vorbeifahrenden Streifenwagen. Die Polizeibeamten der Polizeistation Gießen Nord entschlossen sich prompt zur Kontrolle der Frau. Bei dieser versuchte die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen einem Polizeibeamten ein Dokument abzunehmen. Zudem schlug sie nach dem Oberkörper einer weiteren Beamtin.

Die 23-jährige Polizistin konnten den Angriffen ausweichen, die Beamten nahmen die Frau fest. Sie musste mit zur Dienststelle. Fortlaufend beleidigte sie die Ordnungshüter verbal auf das Übelste. Eine durch die Staatsanwaltschaft Gießen angeordnete Blutentnahme auf der Dienststelle musste ebenfalls unter Zwang durchgeführt werden, da sich die 39-jährige Deutsche weiterhin gewaltsam gegen die Maßnahme wehrte. Zuvor trat und schlug sie noch um sich, es wurde jedoch niemand verletzt.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen.



Der Vorfall ereignete sich gegen 00.50 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter 0641 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.



Gießen: Durchfahrtsverbot überwacht



Die Konrad-Adenauer-Brücke ist für Fahrzeuge ab einer Fahrzeugbreite von 2,20 Meter bzw. einem Gewicht über 3,5 Tonnen gesperrt. Dass sich daran nicht alle halten, mussten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen am Montag (11.12.2023) feststellen. Bei ihren Kontrollen erhielten sie dabei Unterstützung von einem Mitarbeiter des Serviceteams Gefahrgut des Ordnungsamts Gießen.



In der Zeit von 09.15 Uhr bis 12.15 Uhr ahndeten die Ordnungshüter gemeinsam insgesamt 26 Verstöße wegen zu großer Fahrzeugbreite der Lkw. Dieser Verstoß kostete die Fahrer jeweils 40 Euro Verwarngeld.

Zwei Laster, in einem Fall ein Gespann von 40 Tonnen, verstießen gegen die Gewichtsbeschränkung, hier leiteten die Beamten Bußgeldverfahren gegen die Fahrer ein.

Zudem stellten sie drei Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften fest. Ein Pritschenwagenfahrer beförderte eine größere Menge Altbatterien offen auf seiner Ladefläche, was ein Bußgeld im hohen dreistelligen Bereich nach sich zieht.

Der Fahrer durfte die Fahrt erst fortsetzen, nachdem ein weiteres Fahrzeug mit einem Spezialbehälter die Ladung aufgenommen hatte.

Des Weiteren wurde ein Postzusteller kontrolliert, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn sowie den Fahrzeughalter erwarteten nun Strafverfahren.



Staufenberg: Toyota angefahren



Am Sonntag (10.12.2023) parkte ein Autofahrer seinen Toyota gegen 10 Uhr in der Rathausstraße. Als er eine Stunde später zum Auto zurückkehrte, musste er einen Schaden an der Front des Auris feststellen. Der unbekannte Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern.



Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.



Linden: Transporter geschnitten



Auf einem Acker zwischen Leihgestern und "Am Mühlberg" landete am Montagabend (11.12.2023) ein Transporter nach einem Unfall. Nach Angaben des VW-Fahrers kam ihm auf der Landstraße 3130 gegen 21.30 Uhr ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Fahrer des Transporters sein Fahrzeug zur Seite. Er kam dadurch ins Schleudern, von der Fahrbahn ab und landete in einem Acker. Es wurde niemand verletzt.



Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um eine helle Limousine gehandelt haben. Diese sei nach dem Unfall in Richtung Gießen weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Eine nähere Beschreibung des Fahrzeugs oder des Fahrers liegt nicht vor.



Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.



