Gießen: In Mehrfamilienhaus eingebrochen In der Straße "Am Kasimir" brach zwischen Samstag (30.12.2023), 19.30 Uhr und Dienstag (02.01.2024), 19 Uhr ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus ein.

Gießen (ots) - Nachdem er die Haustür aufhebelte, durchsuchte er die Wohnräume. Er flüchtete ohne Beute aus dem Haus in Allendorf und entkam unerkannt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.



Lich: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus



An der verschlossenen Haustür eines Einfamilienhauses scheiterte ein Einbruchsversuch in der Hungener Straße.

Ein Unbekannter hebelte einen Glaseinsatz der Tür auf und konnte so die Türklinke von innen betätigen. Da die Tür verschlossen war, gelangte er nicht in das Innere des Hauses. Der Einbrecher ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (02.01.2024), 17 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.



Gießen: Bei Unfall schwer verletzt



Bei einem Verkehrsunfall in der Marburger Straße erlitt der 62-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads schwere Verletzungen.

Er fuhr am Mittwoch (03.01.2024) mit seiner Suzuki auf der Marburger Straße in Richtung Lollar. Am Ortsausgang, in Höhe einer Tankstelle, kam ihm gegen 06.45 Uhr ein VW entgegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog der 50-Jährige am Steuer des Tiguan verbotswidrig auf das Tankstellengelände ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Leichtkraftrad. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrer aus dem Landkreis Gießen in ein Krankenhaus. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Autofahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 4.500 Euro.



Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter 0641 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.



Grünberg: Schloss beschädigt



An dem Türschloss einer Scheune in Stangenrod verursachte ein Unbekannter einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zwischen Montag (01.01.2024), 14.30 und Dienstagmorgen, 9 Uhr manipulierte er an dem Schloss, wodurch dieses beschädigt wurde. Zu einem Diebstahl aus der Scheune in der Walpergasse kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.



Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401 91430 zu melden.



Pohlheim: Polo zerkratzt



In Hausen verursachte ein Unbekannter einen Schaden in vierstelliger Höhe an einem VW. Er zerkratzte einen weißen Polo, der zwischen Sonntagabend (31.12.2023), 18 Uhr und Montag, 15.30 Uhr auf dem Hof eines Hauses in der Straße "Am Hombiegel" geparkt war.

Der Schaden am Fahrzeug befindet sich an beiden Türen der Fahrerseite sowie am Heck.



Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen?



Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555 entgegen.



Pierre Gath



Pressesprecher