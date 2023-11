Linden: Folgemeldung nach Wohnhausbrand (Bezug zur Meldung "Linden: 74-Jährige nach Wohnhausbrand in Lebensgefahr" vom 23.11.2023) Die 74-Jährige, die bei dem Brand eines Wohnhauses schwerste Verletzungen erlitt, verstarb am Montag (27.11.2023) in einer Klinik.

Gießen (ots) - Der Kriminalpolizei liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.



Langgöns/Lich/Fernwald: Einbrüche in Kindertagesstätten



Langgöns: Eine Kindertagesstätte im Fasanenweg wählten Einbrecher zwischen Dienstag (28.11.2023), 16.40 Uhr und Mittwoch (29.11.20123), 7 Uhr als Ziel aus.

Sie hebelten mit massiver Gewalt an mehreren Fenstern und Türen der Kita und gelangten schließlich ins Innere. Dort brachen sie Schränke, Spinde sowie ein Büro auf. Ob sie etwas mitnahmen, ist noch nicht geklärt. Der verursachte Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Tausend Euro.



Eine weitere Kindertagesstätte gingen Unbekannte in Niederkleen an. In der Straße "In den Zwirnäcker" brachen sie ein Fenster des Gebäudes auf.

Sie durchsuchten mehrere Räume der Kita und klauten nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld und eine Kamera. Die Einbrecher schlugen zwischen Dienstag (28.11.2023), 21 Uhr und Mittwoch (29.11.20123), 6.40 Uhr zu.

Auch bei diesem Einbruch entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.



Lich: Eine Scheibe der Kita in der Straße "Zum Fuchsstrauch" schlugen Einbrecher zwischen Mittwoch (29.11.2023), 16.30 Uhr und Donnerstagmorgen (30.11.2023), 7 Uhr ein. Zuvor hebelten sie erfolglos an einer Tür.

Durch das Fenster gelangten sie in die Räumlichkeiten und durchsuchten mehrere Räume. Sie erbeuteten nach aktuellen Erkenntnissen zwei Laptops und flüchteten unerkannt. Sie verursachten mehrere Hundert Euro Schaden.



Fernwald: In Annerod stiegen Einbrecher ebenfalls in eine Kita ein. Sie hebelten zwischen Mittwoch (29.11.2023), 19 Uhr und Donnerstagmorgen (30.11.2023), 06.45 Uhr ein Fenster des Gebäudes auf. Zuvor hatten sie eine Tür aufhebeln wollen, was offensichtlich misslang.



Im Inneren der Kindertagesstätte in der Straße "Auf der Platte" durchsuchten sie mehrere Räume. Die Unbekannten erbeuteten nach derzeitigem Stand ein Laptop, Musikboxen und eine Kaffeemaschine. Die Täter verursachten durch ihren Einbruch einen Schaden, dessen Höhe noch beziffert werden muss.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zu allen Einbrüchen um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.



Gießen: Dachgeschossbrand



Am Nachmittag des Mittwochs (29.11.2023) kam es zu einem Brand in Wieseck. Die Feuerwehr löschte den Brand im Dachgeschoss eines Hauses in der Marburger Straße. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere Zehntausend Euro betragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Aufgrund des Einsatzes kam es zu längerfristigen Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen um den Einsatzort herum.



Allendorf (Lumda): Auto in Nordeck angefahren



Einen geparkten Opel beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Rabenauer Straße.

Der Fahrer des Meriva stellte sein Auto gegen 23.15 Uhr am Montagabend (27.11.2023) am Fahrbahnrand ab. Als er am nächsten Morgen gegen 8.15 Uhr zurückkam, stellte er frische Beschädigungen an der Rückseite des Autos fest.

Der Verursacher fuhr demnach gegen den Opel und entfernte sich im Anschluss unerlaubt, ohne sich um den Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern.



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401 91430.



Gießen: Unfall auf Parkplatz



Mehrere Hundert Euro Schaden verursachte ein flüchtiger Autofahrer auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Siemensstraße.



Vermutlich beim Ausparken stieß er gegen einen geparkten Seat. Anschließend fuhr der Verursacher einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.



Der beschädigte Ibiza parkte zwischen Montag (27.11.2023), 9 Uhr und Dienstag (28.11.2023), 12.30 Uhr auf dem Parkplatz.



Die Polizeistation Gießen Süd bittet um Zeugenhinweise unter 0641 7006-3555.



