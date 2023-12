Keine Skrupel hatte ein mutmaßlicher Autoaufbrecher in Gießen.

Gießen (ots) - Am 19.12.2023 wurde er aus medizinischen Gründen zur Behandlung in die Universitätsklinik Gießen eingeliefert.

Die dort erfahrene, medizinische Hilfe hielt ihn nicht davon ab, vor seiner Entlassung und noch in der Klinik, die Handtasche einer Bediensteten zu klauen.



Direkt nach Entlassung brach er sodann zwei Autos in der Liebigstraße auf. Ein aufmerksamer Zeuge meldete dies der Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest.



Der Mann musste mit zur Dienststelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten ihn die Beamten einer Richterin am Amtsgericht Gießen vor. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 26-jährigen algerischen Staatsangehörigen.



Die Beamten lieferten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.



Pierre Gath, Pressesprecher