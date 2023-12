Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 14-Jährige konnte die Gießener Kriminalpolizei - BAO FOKUS, Regionalabschnitt Mittelhessen - zwei Tatverdächtige identifizieren.

Gießen (ots) - Es handelt sich um zwei junge Männer im Alter von 15 und 16 Jahren.



Die Tat ereignete sich bereits am Dienstag, 21. November, in einem Gießener Stadtteil. Sofort nach dem Übergriff in einem Hinterhof wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, die wenige Tage später zur Identifizierung der tatverdächtigen Jugendlichen führten.



Die zuständige Staatsanwaltschaft Gießen erwirkte beim Amtsgericht Gießen Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnräume der beiden Verdächtigen, die am Freitag, 24. November, vollstreckt wurden. Die Ermittlerinnen und Ermittler der BAO FOKUS, Regionalabschnitt Mittelhessen, fanden Beweismittel und stellten diese sicher.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden jungen Männer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen.



