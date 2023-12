Gießen: Größerer Polizeieinsatz nach Schlägereien Am frühen Sonntag (17.12.2023) meldeten Zeugen eine größere Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße.

Gießen (ots) - Zwischen Wieseck und Flutgraben kam es den Mitteilungen zufolge auf der Straße zu einer Schlägerei.

Bis zu 20 Personen waren laut Notrufen gegen 05.20 Uhr an dem Streit beteiligt. Eintreffende Streifenwagenbesatzungen stellten einen am Kopf verletzten Mann fest. Da zudem der Verdacht einer Drogenintoxikation bestand, brachte der Rettungsdienst den Mann in ein Krankenhaus. Bei den Beteiligten handelte sich nach derzeitigen Erkenntnissen um deutsche, syrische sowie eritreische Staatsangehörige. Zum Hintergrund der Auseinandersetzung schwiegen die angetroffenen Beteiligten, niemand wollte eine Anzeige erstatten.



Kurze Zeit später, gegen 06.05 Uhr, kam es zu erneuten Notrufen wegen einer Schlägerei, diesmal am Vorplatz des Bahnhofs. Bei Eintreffen stellten die Beamten eine Person mit leichten Gesichtsverletzungen fest. Der 30-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Er konnte im Anschluss nach Hause gehen. Auch in diesem Fall zeigte keiner der Beteiligten Interesse an einer Strafverfolgung.



Die Gießener Polizei war bei den Schlägereien, zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei, mit bis zu zehn Streifen im Einsatz, um die Lage zu beruhigen.



Die Beamten leiteten jeweils von Amts wegen Strafverfahren zu den Auseinandersetzungen ein. Die Hintergründe der Schlägereien sind derzeit unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.



Die Ermittler suchen Zeugen: Wer kann Angaben zu den Hintergründen der Vorfälle machen? Wer hat die Schlägereien beobachtet?



Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.



Gießen: Verdacht eines Übergriffs - Zeugen gesucht



In Höhe einer Tankstelle im Alten Wetzlarer Weg kam es den Angaben des Opfers zufolge am Donnerstag (14.12.2023) zwischen 14 Uhr und 15 Uhr zu einem sexuellen Übergriff. Dieser habe sich auf offener Straße ereignet. Der Vorfall wurde der Polizei erst am Sonntagnachmittag (17.12.2023) bekannt.



Kurz nach dem mutmaßlichen Übergriff hätten zwei Passanten die 24-jährigen Frau, die während der Tat mit heruntergezogener Hose in Höhe der Tankstelle gestanden habe, angesprochen. Diese wichtigen Zeugen hätten den in Richtung der Tankstelle weglaufenden Tatverdächtigen noch kurz gesehen. Da die Frau sagte, dass sie keine Hilfe benötige, seien die beiden Passanten weitergegangen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten Zeugen, insbesondere auch die beiden unbekannten Passanten, die mit dem Opfer sprachen, sich unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 zu melden.



Mehrere Einbrüche:



Gießen: Gleich zwei Mal innerhalb weniger Tag stieg ein Unbekannte in einen Dönerimbiss in der Grünberger Straße (nahe Mittermaierstraße) ein.

Am Donnerstag (14.12.2023) gegen 00.20 Uhr versuchte der Einbrecher zunächst, eine Tür des Imbisses aufzuhebeln. Als dies misslang, brach er ein Fenster auf. So gelangte er in den Verkaufsraum und erbeutete Bargeld.

Beim zweiten Einbruch nahm ein Unbekannter einen Stein und schlug damit eine Fensterscheibe ein. Auch hier hatte es der Dieb auf Bargeld abgesehen. Der zweite Einbruch ereignete sich am Montagmorgen (18.12.2023) gegen 05.15 Uhr.



Pohlheim: Ein Friseurladen in Watzenborn-Steinberg war das Ziel eines Einbrechers. Im Zeitraum zwischen Dienstag (05.12.2023) und Mittwoch (06.12.2023) versuchte ein Unbekannter, die Zugangstür des Ladens in der Gießener Straße aufzuhebeln. Der Versuch misslang und der Einbrecher suchte das Weite. Zurück blieb ein Schaden an der Tür. Der Einbruchversuch wurde der Polizei erst kürzlich bekannt.



Eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße wählten Einbrecher als Einstieg aus. Sie hebelten die Tür am Samstag (16.12.2023) zwischen 15 Uhr und 18 Uhr auf. Aus den Wohnräumen klauten die Unbekannten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Nach dem Einbruch in Watzenborn-Steinberg entkamen sie unerkannt.



Grünberg: In ein Sporthotel in der Straße Am Tannenkopf brachen Unbekannte zwischen Sonntag (17.12.2023), 19 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr ein. Sie nahmen zunächst Werkzeuge aus einer Garage mit. Dazu brachen sie die Garage zuvor auf auf.

Die Werkzeuge setzten sie vermutlich später beim Einbruch in das Hotel ein. Sie hebelten dazu ein Fenster auf. Im Inneren machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und erbeuteten neben den Werkzeugen auch Bargeld. Sie entkamen unerkannt.



In die Räume der Freiwilligen Feuerwehr Garbenteich brach ein Unbekannter zwischen Montag (11.12.2023), 20.30 Uhr und Samstag (16.12.2023), 19 Uhr ein. Wie der Dieb in die Halle in der Fröbelstraße gelangte, ist noch unklar. In einem Büroraum brach der Unbekannte einen Aktenschrank auf und erbeutete so Bargeld aus einer Gemeinschaftskasse. Im Anschluss entkam er unerkannt.



Hungen: Einbrecher schreckten Anwohner bei ihrem Versuch, eine Balkontüre aufzuhebeln, auf. Zuvor kletterten sie auf den Balkon im ersten Stock eines Einfamilienhauses in der Schanzenstraße. Gegen 20.25 Uhr schoben sie einen Rollladen hoch und versuchten, die Tür aufzubrechen. Bewohner bemerkten den Versuch und sahen zwei Personen, die sofort vom Balkon sprangen und flüchteten. Beide waren dunkel und mit Mützen bekleidet. Eine weitere Personenbeschreibung liegt nicht vor.



Wer hat die beiden Flüchtigen in der Schanzenstraße oder dem näheren Umfeld bemerkt? Sind dort Fahrzeuge aufgefallen?



Zu diesem und den weiteren Einbrüchen sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.



Hungen: Widerstand geleistet



Im Rahmen eines Einsatzes anlässlich häuslicher Gewalt in einem Hungener Ortsteil wollten Beamte der Polizeistation Grünberg am frühen Montag (18.12.2023) einen Mann in Gewahrsam nehmen.



Der alkoholisierte 39-Jährige wehrte sich gegen die Maßnahme und biss einen Polizeibeamten in die Hand. Getragene Handschuhe verhinderten schlimmere Verletzungen. Einen weiteren Polizisten kratze der deutsche Staatsangehörige, der Beamte erlitt dabei leichte Verletzungen.

Beide Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen. Der 39-Jährige, der weiterhin nach den Beamten trat und schlug und sie zudem verbal beleidigte, blieb unverletzt. Den weiteren Angriffen konnten die Schutzleute ausweichen. Der Angreifer musste die Nacht in der Zelle verbringen, um auszunüchtern.

Gegen ihn leiteten die Beamten mehrere Strafverfahren ein.



Gießen: S3 beschädigt



Einen geparkten Audi beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher in der Löberstraße. Der graue S3 stand zwischen Mittwoch (13.12.2023) und Donnerstag (14.12.2023) nahe der Kreuzung zur Goethestraße.

Der Unbekannte fuhr gegen den Audi und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.



Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.



Pierre Gath



Pressesprecher