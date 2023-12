Gießen: Hoher Schaden bei Gebäudebrand

Gießen (ots) - Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei rückten am Mittwoch (20.12.2023) gegen 11.20 Uhr zu einem Gebäudebrand in Wieseck aus.

Eine Doppelhaushälfte stand bei Eintreffen noch in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Bewohner konnten das Haus im Gustav-Stresemann-Ring zuvor eigenständig verlassen. Vorsorglich wurden sie vom Rettungsdienst behandelt, sie blieben jedoch unverletzt.



Durch das Feuer entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Was den Brand ausgelöst hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Lich: Versuchter Einbruch



Mehreren Hebelversuchen hielt eine Zugangstür eines Tennisclubs stand.

Ein Unbekannter versuchte zwischen Samstag (09.12.2023) und Freitag (15.12.2023), in das Gebäude eines dortigen Getränkelagers in der Kolnhäuser Straße zu gelangen. Die Tat wurde der Polizei erst kürzlich bekannt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.



Gießen: Mann entblößt sich



In der Alicenstraße entblößte sich ein Unbekannter vor einer 24-Jährigen. Die Frau lief am Mittwoch (20.12.2023) gegen 23.05 Uhr die Alicenstraße entlang. Aus Richtung der Ludwigstraße kam ihr ein Mann entgegen. Etwa in Höhe der Hausnummer 42 habe dieser sein entblößtes Glied gezeigt und sei dann weiter in Richtung der Frankfurter Straße gelaufen.



Die Frau informierte die Polizei. Die Ermittler fragen: Ist der Mann mit Brille, der als etwa 180 cm groß, 20-30 Jahre alt, hellhäutig und mit schmaler Gestalt beschrieben wurde, anderen aufgefallen? Sind ähnliche Vorfälle bekannt geworden? Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine Mütze, eine dunkle Jacke und Jeans.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.



Gießen: Ladendieb klaut Schmuck



Aus der Auslage eines Juweliers klaute ein Unbekannter am Dienstag (19.20.2023) wertvollen Schmuck.

Gegen 19 Uhr schnappte er in einem günstigen Moment zu und nahm, zunächst unbemerkt, einen Goldarmreif im Wert von über 1.500 Euro an sich. Sodann ging er aus dem Laden in Höhe der Wolkengasse.

Der Dieb wird als männlich, etwa 20 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Er hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild.



Die Ermittler suchen Zeugen: Wer kennt den Dieb? Wer kann Hinweise auf seine Identität geben?



Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.



Gießen: Mehrere Autoaufbrüche



In der Alicenstraße brach ein Unbekannter einen schwarzen VW Up auf. Er erbeutete u.a. eine Handtasche. Zuvor hatte der Dieb eine Scheibe des Autos eingeschlagen. Der Aufbruch ereignete sich am Mittwoch (20.12.2023) zwischen 17.50 Uhr und 21 Uhr.



Ebenfalls durch Einschlagen der Scheibe erhielt ein Unbekannter Zugriff auf den Innenraum eines geparkten Peugeots.

Der schwarze 108 stand am Mittwoch (20.12.2023) zwischen 09.30 Uhr und 22 Uhr in der Alicenstraße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm der Unbekannte nichts aus dem Fahrzeug mit und flüchtete unerkannt.



Im Alten Wetzlarer Weg, gegenüber einer Gaststätte, schlug ein Unbekannter am Mittwoch (20.12.2023) gegen 20 Uhr die Scheibe eines Audis ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm er nichts mit. Der Dieb wurde von einem Zeugen als etwa 180 cm groß und ca. 30 Jahre alt beschrieben. Er trug eine dunkle Mütze und einen dunklen Rucksack.



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den Aufbrüchen. Diese nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555 entgegen.



Pierre Gath



Pressesprecher