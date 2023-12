Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats der Gießener Kriminalpolizei erhärteten den Verdacht, dass ein 59-Jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen mit Drogen handelt.

Gießen (ots) - Die Fahnder erwirkten in der Folge einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Gießen. Diesen vollstreckten sie am 30.11.2023 in Hungen.



In der Wohnung des Mannes bestätigte sich der Verdacht: Die Beamten fanden ca. 200 Gramm Amphetamin, 130 Pillen Ecstasy, etwa 90 Gramm Haschisch, knapp 20 Gramm Kokain, ca. 900 Gramm Marihuana sowie kristallines MDMA. Die Untersuchungsergebnisse zu den sichergestellten Drogen stehen noch aus.



Darüber hinaus stellen sie mehrere Messer, einen Schlagring, scharfe Munition, Bargeld im dreistelligen Eurobereich sowie diverse szenetypische Verpackungsutensilien sicher.



Nachdem die Fahnder die Staatsanwaltschaft Gießen über das Ergebnis der Wohnungsdurchsuchung informierten, ordnete diese die Vorführung des Verdächtigen vor einem Haftrichter des Amtsgerichts Gießen an.

Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den 59-jährigen Deutschen wegen des dringenden Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.



Die Beamten brachten den Mann daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.