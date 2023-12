Dautphetal-Dautphe: Seit Mittwoch, 20.12.2023, gg.

Gießen (ots) - 14:00 Uhr wird die 52-jährige Frau Carola HERMANN aus Bad Endbach von ihrer Arbeitsstätte in Dautphetal-Dautphe vermisst. Frau H. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 165cm groß, sehr kurze braune Haare, Brille, kräftige Gestalt. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Frau H. ist gehörlos, kann sich nicht orientieren und benötig entsprechende Hilfe. Wer hat Frau H. nach ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei in Biedenkopf (Tel. 06461-92950) oder jede andere Polizeidienststelle.



Ein Foto der Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich im Anhang.



T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)