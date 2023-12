Seit Samstag, 09.12.2023 wird die 78-jährige Frau Ingeborg McDonald vermisst.

Gießen (ots) - Sie verließ gegen 18 Uhr eine Senioren-Residenz in Marburg, Ockershäuser Allee in unbekannte Richtung.

Frau McDonald ist von normaler Statur, ca. 170cm groß und hat lange graue Haare. Sie trägt einen braunen Mantel. Weiteres ist zur Bekleidung nicht bekannt.

Hinweise zum Verbleib von Frau McDonald bitte an die Polizeistation Marburg unter 06421/4060.