Zu einem Unfall mit zahlreichen Verletzten kam es am Samstag, 23. Dezember 2023.

Gießen (ots) - Gegen 15.45 Uhr geriet ein Mann mit einem Opel auf der Beschleunigungsspur der A45 an der Anschlussstelle Florstadt ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte auf die Hauptfahrbahn. Dort kollidierte er mit 3 weiteren Fahrzeugen. Insgesamt wurden bei dem Unfall 13 Personen verletzt, eine davon schwer. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht beziffern. Die Autobahn ist in Richtung Hanau noch mehrere Stunden gesperrt.