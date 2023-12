Marburg: In den frühen Morgenstunden, am Samstag, 09.12.2023, gg.

Gießen (ots) - 01.30 Uhr, kollidierte ein PKW auf der sogenannten Stadtautobahn mit einem Fußgänger. Ein 23-jährige Mann, der aus bislang ungeklärter Ursache zu Fuß auf der Überholspur der B3 unterwegs war, wurde beim Zusammenprall mit einem PKW so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 17-Jährige (Begeleitetes Fahen ab 17 Jahren) fuhr mit seinem PKW auf der B3, aus Richtung Marburg kommend, in Richtung Gießen, als er auf der Straße, zwischen Adolph-Reichwein-Schule und dem AquaMar, den Fußgänger vor sich hatte und offenbar nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen, der soll jetzt herausfinden, wie sich der Unfall zugetragen hat. Der 17-jährige PKW-Fahrer und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden am PKW wurde mit 8.000,- EUR geschätzt, die Unfallstelle war für fast vier Stunden voll gesperrt. Weitere Details zum Sachverhalt sind derzeit noch Gegenstand umfangreicher Ermittlungen. Weitergehend Auskünfte zum Sachverhalt werden frühestens ab Montagnachmittag zu erwarten sein. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Marburg wird dann gegebenenfalls nachberichtet.



Die Polizei in Marburg sucht jetzt Zeugen, die eventuell das Unfallgeschehen wahrgenommen haben oder bereits zuvor Fußgänger auf der B3 gesehen haben.

Bitte melden sie sich unter der Tel.-Nr. 06421-406 0.



C. Fritz (Polizeiführer vom Dienst)