Stadtallendorf: Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Dienstag, 12.12.2023, auf Mittwoch, 13.12.2023, 00:23 Uhr, in der Gemarkung Stadtallendorf, Bundesstraße 454.

Gießen (ots) - Der 37-jährige Fahrer eines Sattelzuges und der 29-jährige Fahrer eines Pkw befuhren in dieser Reihenfolge die B 454, aus FRi Neustadt kommend in FRi. Stadtallendorf. In Höhe des Autohofes Stadtallendorf wollte der Fahrer des Sattelzuges nach links in die Daimler-Straße abbiegen. Aus unbekannter Ursache fuhr der dahinter fahrende 29-Jährige mit seinem Pkw nahezu ungebremst auf den Sattelanhänger auf. Hierbei wurde dieser so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Ein weiteres Fahrzeug fuhr im Anschluss in das Trümmerfeld und riss sich die Ölwanne auf.