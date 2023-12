Bad Nauheim: Seit Samstag, 23.12.2023 wird die 42-jährige Frau SHAKHNOVICH, Anastasia Aleksandrovna von ihrer Wohnanschrift in Bad Nauheim vermisst.

Gießen (ots) - Frau S. befindet sich mutmaßlich in hilfloser Lage und benötigt entsprechende Hilfe. Zur Beschreibung: ca.165cm groß, blond, schulterlange Haare, an der Stirn einen sehr auffälligen "Kratzer". Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Wer hat Frau S. nach ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg (Tel. 06031/6010) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich im Anhang.



T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)