Bei einem Unfall auf der L284/Surgeres-Platz ist am Mittwoch (13. Dezember) ein 11-jähriger Junge leicht verletzt worden.

Wipperfürth (ots) - Der Junge aus Kierspe beabsichtigte gegen 14.15 Uhr die Straße an einem Fußgängerüberweg in Richtung Busbahnhof zu queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 77-Jährigen aus Wipperfürth, der in Richtung Lüdenscheider Straße fuhr. Durch den Aufprall stürzte der 11-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261/8199-1212

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell