Aus heiterem Himmel ist am Sonntagabend (10. Dezember) ein Paar auf der Straße "Zum Dreiort" von einem 26-Jährigen mit einer Softair-Pistole bedroht worden.

Bergneustadt (ots) - Bei der Festnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.



Gegen 18.45 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf eines 46-Jährigen aus Bergneustadt, der mit seiner Freundin in der Straße "Zum Dreiort" spazieren war. Vor den beiden ging ein 26-Jähriger aus Bergneustadt, der sich ohne erkennbaren Grund plötzlich umdrehte und das Paar wortlos mit einer Pistole bedrohte. Das Paar konnte sich in Sicherheit bringen und verständigte die Polizei. Diese konnte den Tatverdächtigen kurz darauf in Tatortnähe antreffen. Als der 26-Jährige dabei die Waffe hervorzog, wurde er von den Polizisten zu Boden geworfen und überwältigt. Er wehrte sich heftig und verletzte einen Polizisten durch einen Fußtritt so schwer am Bein, sodass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste und nicht mehr dienstfähig war.



Weil bei dem 26-Jährigen ein Drogentest positiv anschlug, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme. Zudem stellten die Beamten fest, dass gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl bestand. Zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen wegen Sachbeschädigung wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überführt.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261/8199-1210

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell