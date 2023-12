Unter Alkoholeinfluss hat in der Nacht zu Montag (11. Dezember) ein Autofahrer einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Reichshof (ots) - Gegen 02.45 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem VW Golf auf der Bundesstraße 55 von Reichshof-Pochwerk in Richtung Gummersbach Derschlag unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Wagen auf den angrenzenden Seitenstreifen, auf dem ein Reisebus parkte. Der VW Golf krachte mit großer Wucht in das linke Fahrzeugheck des Busses, schleuderte anschließend über die Fahrbahn und kam nach dem Zusammenprall mit einem Maschendrahtzaun zum Stillstand. Der 19-Jährige rangierte sein stark beschädigtes Auto noch auf den Seitenstreifen und setzte seinen Weg zu Fuß weiter fort. Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei alarmiert, die den Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen konnten. Weil der Gummersbacher stark unter Alkoholeinwirkung stand, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261/8199-1210

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell