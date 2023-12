Am 19.12.2023 verunglückte gegen 02:05 ein 21 Jahre alter Gummersbacher in der Nähe der Ortslage Marienheide-Kalsbach mit seinem PKW. Aus ungeklärter Ursache prallte der PKW-Fahrer im Einmündungsbereich der K46 auf die Gummersbacher Straße gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer in seinem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr patientenschonend befreit werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Gummersbacher Straße vollständig gesperrt. Der schwer verletzte PKW-Fahrer wurde mittels RTW in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

