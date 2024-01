Nach einem Gerangel zwischen zwei Autofahrern ermittelt nun die Polizei gegen die beiden 54 und 33 Jahre alten Beteiligten.

Gummersbach (ots) - Zu dem Vorfall kam es gegen 19.40 Uhr am Neujahrstag, als die beiden Bergneustädter mit ihren Autos auf der Kölner Straße von Bergneustadt in Richtung Gummersbach unterwegs waren. Wie der 33-Jährige vor Ort zugab, hatte er es eilig und wollte den vorausfahrenden 54-Jährigen in Derschlag überholen. Dieser fühlte sich zunächst durch die Fahrweise seines Hintermannes bedrängt. Als der 33-Jährige zweimal zum Überholen ansetzte, beschleunigte der Vorausfahrende jeweils sein Auto und verhinderte so ein Überholen. Schließlich stoppte der 54-Jährige an einer Verkehrsinsel sein Auto, sodass der 33-Jährige hinter ihm anhalten musste. Beide Fahrer stiegen aus, woraufhin es zu einem kleinen Gerangel kam, bei dem der 54-Jährige eine leichte Verletzung davontrug.



