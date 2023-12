Nach einem Verkehrsunfall auf der Schladerner Straße (B 256) hat sich ein Unfallbeteiligter am Samstagabend (2. Dezember) von der Unfallstelle entfernt.

Waldbröl (ots) - Gegen 19.15 Uhr befuhr der Fahrer eines Ford Ranger die Schladerner Straße aus Richtung Panarbora-Park kommend in Richtung Zentrum. Kurz vor Büscherhof kam ihm in einer Kurve ein dunkles Auto entgegen, welches über die Fahrbahnmitte hinaus geraten war. Der Ford-Fahrer wich nach rechts aus, wobei er mit der rechten Fahrzeugseite an der Leitplanke entlang schrammte. Der entgegenkommende Wagen setzte seine Fahrt in Richtung Nutscheid fort.



Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261/8199-1210

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell