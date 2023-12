Beim Versuch einer Geldanlage in Bitcoins ist ein 28-Jähriger aus Gummersbach gleich zweimal Opfer von Betrügern geworden.

Gummersbach (ots) - Der Mann hatte über das Internet Anfang November Kontakt zu einem angeblichen Anlageberater einer Bitcoin-Plattform aufgenommen und anschließend mehrere tausend Euro überwiesen. Die Kurse stiegen und als er sich seine Anlage samt Gewinne auszahlen lassen wollte, war dies angeblich nur über die Eröffnung eines Zwischenkontos bei einer anderen Bank möglich. Um die Einrichtung wollte sich der Berater kümmern und forderte zu diesem Zweck Ausweisdaten und Einkommensnachweise des Gummersbachers an.

Mit Erschrecken musste der 28-Jährige dann aber feststellen, dass sich nicht nur seine Bitcoin-Anlage plötzlich in Luft auflöste. Mit den Daten des Gummersbachers hatte der angebliche Berater einen Kreditantrag gestellt und sich eine fünfstellige Summe auszahlen lassen.

Tipps, wie Sie sich vor derartigem Anlagebetrug schützen können, finden Sie auf unserer Internetseite https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-online-anlagebetrug/



