Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe der Ortslage Reichshof-Schemmerhausen sind auf der Landstraße 148 am Dienstagabend (12. Dezember) drei Menschen ums Leben gekommen.

Reichshof (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 78-Jähriger aus Reichshof gegen 19.15 Uhr mit einem Opel die Kreisstraße 16 aus Richtung Brüchermühle kommend in Richtung Sinspert. Neben dem Fahrer befanden sich seine 71-jährige Ehefrau sowie eine 54-jährige aus Reichshof im Fahrzeug.



Etwa 150 Meter nach der Einmündung mit der Schemmerhausener Straße kam der Opel auf der L 148 von der Fahrbahn ab und prallte mit großer Wucht gegen einen Baum. Dabei erlitten alle drei Insassen so schwere Verletzungen, dass ihnen Ersthelfer sowie ein Großaufgebot von Rettungskräften nicht mehr helfen konnten; sie verstarben noch am Unfallort. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind auch Notfallseelsorger im Einsatz.



Derzeit wird die Spurenlage von einem Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln gesichert. Die L 148 wird voraussichtlich noch bis in die Nacht hinein gesperrt sein.



