Auf frischer Tat sind zwei Einbrecher am Samstagmorgen (23. Dezember) von einem Zeugen im Gewerbepark Friedrichstal entdeckt worden.

Gummersbach (ots) - Gegen 06.30 Uhr betrat der Zeuge ein Werkstattgebäude an der Friedrichstaler Straße und traf dabei auf zwei Männer, die gerade einen Metallschrank aufgebrochen hatten. Während einer der Tatverdächtigen über eine Notausgangstüre flüchtete, schubste der andere den Zeugen beiseite und flüchtete durch die Eingangstür. Geld, welches sich in dem Schrank befunden hatte, nahmen die Täter mit.



Beide Verdächtigen waren etwa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.



