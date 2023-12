Ein Einbrecher ist am Sonntag (3. Dezember) in ein Lebensmittelgeschäft in der Moltkestraße nahe der Wilhelmstraße eingestiegen.

Gummersbach (ots) - Zeugen sprachen den Unbekannten gegen 14.30 Uhr an. Als er versuchte, eine Kasse in einen schwarzen Beutel zu stecken, ließ er diese fallen. Anschließend hob er die Kasse auf und flüchtete über die Feldstraße.

Der Mann wird als etwa 1,82 Meter groß und schlank beschrieben. Er hatte einen gebräunten Teint und war dunkel gekleidet. Zudem hatte er einen dunklen Beutel bei sich.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261/8199-1212

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell