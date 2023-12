Bei einem Einbruch in die Räume einer medizinischen Praxis haben Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (10. Dezember, 15.30 Uhr) und Montagvormittag Bargeld erbeutet.

Radevormwald (ots) - Um in die Räume der im Obergeschoss gelegenen Praxis zu gelangen, kletterten die Täter auf einen Balkon und stiegen durch ein Fenster in die Praxis ein. Auf der Suche nach Beute fanden sie eine Geldkassette, mit deren Inhalt sie sich unerkannt aus dem Staub machten.



Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.



