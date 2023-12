Zwischen dem 22. Dezember und 27.

Engelskirchen (ots) - Dezember sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Hohlweg in Engelskirchen-Hardt eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, schlugen die Täter mit einem Stein ein Fenster im Erdgeschoss ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume im Haus. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261/8199-1212

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell