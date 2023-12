Bei einem missglückten Abbiegemanöver landete eine alkoholisierte Autofahrerin am frühen Dienstagmorgen (26.

Marienheide (ots) - Dezember) im Grünstreifen der B 256.



Gegen 01.25 Uhr befuhr die 34-jährige Gummersbacherin die K 46 aus Richtung Gummersbach-Niedernhagen kommend und wollte an der Einmündung mit der Gummersbacher Straße (B 256) nach rechts in Richtung Wipperfürth abbiegen. Ohne zu lenken, fuhr sie allerdings einfach geradeaus weiter und querte die B 256. Die Fahrt endete im anschließenden Grünstreifen der B 256. Laut einem Alkoholvortest hatte sie mit über 1,5 Promille deutlich zu tief ins Glas geschaut und musste die Polizisten zu einer Blutprobenentnahme begleiten. Eine gültige Fahrerlaubnis hat die 34-Jährige laut ihren eigenen Angaben auch nicht.



