Der schwere Verkehrsunfall am gestrigen Montag in Wipperfürth-Jörgensmühle hat ein Todesopfer gefordert.

Wipperfürth (ots) - Wie berichtet (Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5669858) war ein 71-Jähriger aus Wipperfürth mit einem Renault Twingo auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Wagen einer 23-Jährigen aus Kürten kollidiert. Ein Rettungshubschrauber hatte den schwerstverletzten Senior anschließend in eine Kölner Klinik geflogen, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag.



