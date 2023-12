Ein unbekannter Mann hat sich am Donnerstagmittag (14.

Waldbröl (ots) - Dezember) auf dem Promenadenweg drei Jugendlichen gegenüber in unsittlicher Art und Weise gezeigt - die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann.

Die drei 16-jährigen Mädchen waren gegen 13.45 Uhr auf dem Promenadenweg unterwegs, als der Mann einem der Mädchen auf Höhe des Abzweigs zur Schwimmhalle auffiel. Während er die Mädchen anschaute, hatte er die Hose geöffnet und hielt sein Glied in der Hand. Als eines der Mädchen ihn ansprach, rannte der Unbekannte weg. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,79 Meter groß und hatte helle Haut. Bekleidet war er mit einer dunklen Kapuzenjacke sowie einer blauen Hose. Er trug eine FFP2-Maske.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990.



