Einen Container mit Feuerwerkskörpern hat ein Unbekannter am Samstagmorgen (23. Dezember) auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Industriegebiet Kobeshofen aufgebrochen.

Hückeswagen (ots) - Eine Autofahrerin hatte gegen 05.20 Uhr im Vorbeifahren einen Mann mit einer Art Lastenrad an dem in der Straße Stahlschmidtsbrücke abgestellten Container bemerkt. Da ihr die Situation komisch vorkam, wendete sie ihren Wagen, woraufhin der Unbekannte mit dem Rad flüchtete. Es stellte sich heraus, dass der vor den Einkaufswagen abgestellte Überseecontainer aufgebrochen worden war und ein Teil der dort gelagerten Feuerwerkskörper fehlten.



Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261/8199-1210

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell