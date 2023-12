Seinen Führerschein ist ein 36-jähriger Mann aus Rösrath seit Samstag (9.

Engelskirchen (ots) - Dezember) erst mal los.

Samstagnacht, um kurz nach 1 Uhr, fuhr er mit seinem blauen Opel in Loope auf der Straße "Ehreshoven" in Fahrtrichtung Overath. In einer leichten Kurve, in Höhe der Einmündung "Am Weidenbach" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Polizisten bei ihm einen Alkoholtest durch, der positiv ausfiel. Der 36-Jährige musste daraufhin seinen Führerschein abgeben. An seinem Opel entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



