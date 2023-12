Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich Diebe zwischen 15.30 Uhr am Samstag (16.

Radevormwald (ots) - Dezember) und 23 Uhr am Dienstag Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Leimholer Berg" in Radevormwald-Bergerhof. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und Goldschmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell