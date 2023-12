Bei einem Einbruch in eine Grundschule auf der Straße "Altenrather Feld" haben Unbekannte sämtliche Klassenzimmer und Büroräume durchwühlt.

Lindlar (ots) - In der Tatzeit zwischen 17 Uhr am Freitag und 7.15 Uhr am Samstag (16. Dezember) hebelten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss der Schule auf. Ob sie bei ihrem Streifzug durch die Schule Beute gemacht haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht abschließend geklärt werden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.



