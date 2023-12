Drei hochwertige LED-Strahler haben Unbekannte im Verlauf des Wochenendes auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Hückeswagen gestohlen.

Hückewagen (ots) - Die Strahler waren zur Beleuchtung des Schlosses im Einsatz. Ein Strahler der Marke ExpoLite nahmen die Diebe zwischen 22 Uhr am Samstag und 11.30 Uhr am Sonntag (10. Dezember) mit. Das Fehlen von zwei weiteren Strahlern der Marke Prolights bemerkten Mitarbeiter beim Abbau am Sonntagabend; die Strahler waren im Bereich des Schlossturms aufgestellt.



Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.



