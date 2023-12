Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmorgen (27.

Waldbröl (ots) - Dezember) auf dem Friedrich-Engelbert-Weg in Waldbröl.



Gegen 00.30 Uhr kam ein Ford Fiesta von der Fahrbahn ab und traf dabei eine doppelt beplankte Leitplanke so unglücklich, dass die obere Planke durch die Frontscheibe in den Fahrgastraum eindrang und an der Heckscheibe wieder herausschaute. Zum Glück wurde bei dem Unfall offenbar niemand ernsthaft verletzt. Zeugen hatten nach dem Unfall noch eine Frau und einen Mann beobachtet, die versuchten, den Wagen wieder von der Leitplanke zu befreien. Dies scheiterte allerdings, worauf sich die beiden noch vor Eintreffen eines Streifenwagens zu Fuß von der Unfallstelle entfernten. Die Polizei konnte an der Halteranschrift niemanden antreffen und stellte den Fiesta sicher.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261/8199-1210

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell