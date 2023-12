Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Kampstraße in Oberwiehl haben Einbrecher am Freitag (22. Dezember) eine Münzsammlung und Schmuck gestohlen.

Wiehl (ots) - Zwischen 15.45 und 18.50 Uhr hebelten die Einbrecher eine Terrassentür des Hauses auf und durchsuchten anschließend das Wohn- und das Schlafzimmer. Mit einer Münzsammlung und einer Schmuckschatulle konnten sie unerkannt flüchten.



Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261/8199-1210

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





