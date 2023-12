Ein 20-Jähriger aus Bergneustadt musste am Samstag (16.

Reichshof (ots) - Dezember) nach einem Unfall auf der Straße "Aggerhöhe" zwischen Dorn und Allinghausen eine Blutprobe abgeben.

Ein Zeuge entdeckte den 20-Jährigen schlafend auf dem zurückgeklappten Sitz in dem verunfallten Audi gegen 8.50 Uhr und verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen kam der 20-Jährige in einer Linkskurve von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und landete auf einer Weide. Zu Beginn der Unfallaufnahme nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 20-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der 20-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Es musste abgeschleppt werden. Eine Fahrerlaubnis konnte der 20-Jährige nicht vorweisen. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme.



