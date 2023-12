In der Klosterstraße haben Unbekannte am Wochenende ein Navigationsgerät aus einem Mercedes Geländewagen ausgebaut und gestohlen.

Marienheide (ots) - Im Tatzeitraum zwischen 20 Uhr am Samstag und 10:30 Uhr am Sontag (17. Dezember) schlugen die Täter eine Seitenscheibe an dem Fahrzeug ein und bauten anschließend das Navigationssystem aus dem Armaturenbrett aus.

Der Mercedes parkte auf einem privaten Grundstück in einem Carport.



Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.



