Auf dem Autobahnrastplatz Erlenhof an der A4 in Fahrtrichtung Olpe ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29./30. November) an einem Lkw die Plane aufgeschlitzt worden.

Engelskirchen (ots) - Im Tatzeitraum zwischen 21 Uhr und 5 Uhr schnitten Unbekannte die Plane von dem Lkw-Auflieger auf und entwendeten einen Teil der Ladung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell