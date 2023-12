Bei einem Einbruch in ein Haus in Waldbröl-Hermesdorf haben Einbrecher am Sonntag (10. Dezember) Goldschmuck erbeutet.

Waldbröl (ots) - Die Geschädigten hatten ihre Wohnung im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses an der Gerhart-Hauptmann-Straße gegen 16.30 Uhr verlassen. Als sie knapp zwei Stunden später wieder nach Hause kamen, hatten Einbrecher zwischenzeitlich eine Terrassentüre aufgehebelt und das Haus durchsucht. Im Schlafzimmer fanden sie Goldschmuck, mit dem sie die Flucht antraten.



Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.



