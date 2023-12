Am Sonntagvormittag (10. Dezember) ist eine Seniorin in Nümbrecht-Harscheid zu Hause von Trickdieben bestohlen worden.

Nümbrecht (ots) - Gegen 11.40 Uhr hatte zunächst eine junge Frau bei der in einem Mehrfamilienhaus an der Harscheider Straße wohnenden Geschädigten geklingelt. Die Frau gab an, schwanger zu sein und bat die 72-Jährige um Einlass, da sie sich setzen müsse. Gemeinsam gingen die beiden ins Esszimmer, wobei die Tatverdächtige offenbar die Haustüre nicht richtig zuzog. Die Seniorin bemerkte kurz darauf den Schatten eines Mannes im Flur, der aus der Wohnung auf die Harscheider Straße lief. Die junge Frau flüchtete daraufhin ebenfalls aus der Wohnung. Bei einer Durchsicht stellte die Geschädigte fest, dass Schmuck aus einer im Schlafzimmer aufbewahrten Schatulle fehlte.



Die Frau war etwa 20 - 25 Jahre alt, ca. 160 bis 165 cm groß, hatte mittellange, dunkle Haare und einen auf eine Schwangerschaft hindeutenden Bauch. Der Mittäter war schlank und mit einer Jeans sowie einem Kapuzenpullover bekleidet.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.



