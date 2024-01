Die Silvesternacht verlief im Oberbergischen aus Sicht der Polizei weitgehend friedlich.

Oberbergischer Kreis (ots) - Zwar hatten die Einsatzkräfte diverse Einätze zu bewältigen. Bei den allermeisten handelte es sich jedoch um typische Einsatzanlässe für eine Silvesternacht. So kam es zu mehreren Ruhestörungen, Einsätzen wegen Pyrotechnik und kleinere durch Feuerwerk verursachte Brände. Es brannten mehrere Mülltonnen; im Forellenweg in Nümbrecht ist unter einem Carport ein Anhänger und mehrere Mülltonnen in Brand geraten.



Im Rahmen einer Silvesterfeierlichkeit in Reichshof-Brüchermühle kam es gegen 3:20 Uhr zwischen einer etwa zehn bis 15-köpfigen Personengruppe zu wechselseitigen Körperverletzungsdelikten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte ein 52-Jährigen einen 41-Jährigen mit einer Stabtaschenlampe am Kopf. Der 41-Jährige verpasste seinem Kontrahenten einen Faustschlag. Beide erlitten leichte Verletzungen; der jüngere musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Ein 35-Jähriger hatte eine Glasflasche auf den Kopf bekommen. Auch er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Außerdem kam es zwischen den Beteiligten zu diversen Beleidigungen und Drohungen.



Ein Rettungswagen ist gegen 00:24 Uhr in Höhe des Busbahnhofs auf der Kölner Straße in Gummersbach-Derschlag von Pyrotechnik beschädigt worden. Die Rettungskräfte befanden sich zu dieser Zeit in einem Einsatz und fanden ihren Wagen später beschädigt vor. Es entstand leichter Sachschaden.



In Lindlar, auf dem Parkplatz des dortigen Freilichtmuseums ist am Silvestertag, gegen 23 Uhr, ein 30-Jähriger mit einer Waffe in der Hand auf eine Streifenwagenbesatzung zugegangen. Für die Polizisten war im Dunkeln zunächst nicht ersichtlich ob es sich um eine scharfe Schusswaffe handelt. Mit gezogener Waffe forderten sie den Mann auf, seine Waffe niederzulegen. Dem kam er auch nach. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Schreckschusspistole, welche die Polizisten sicherstellten.



Unbekannte haben zwischen Mitternacht und 9 Uhr morgens in Gummersbach in der Straße "Im Tal" einen öffentlichen Briefkasten gesprengt. Auch auf der Märkischen Straße in Engelskirchen ist ein Briefkasten der deutschen Post aufgesprengt worden. Die Beschädigungen wurden um 1 Uhr entdeckt. Hinweise zu beiden Sachbeschädigungen nimm die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02261 8199 1211

E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell